تراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة والحرارة الى انخفاض

الاصلاح نيوز-

يطرأ انخفاض آخر على الحرارة نهار اليوم الخميس، وتكون الاجواء حارة نسبياً، وحارة في المناطق المنخفضة والصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية معتدلة السرعة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وفي ساعات الليل تكون الاجواء معتدلة بشكل عام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بين 36 – 20، وفي العقبة والأغوار بين 42 – 31.

وتوقع “طقس العرب” أن ترتفع درجات الحرارة قليلا نهار غد الجمعة، وتستمر حارة نسبيا الى حارة في المناطق المنخفضة والصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة تكون شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة.