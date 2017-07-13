البنك العربي الاسلامي الدولي يفتتح فرع المفرق

الاصلاح نيوز –

في إطار التزام البنك العربي الاسلامي الدولي بمواصلة تطوير شبكة فروعه المنتشرة في أنحاء المملكة وتقديم الخدمات لعملائه وفق أفضل المعايير، قام البنك بنقل فرع المفرق ‍الى موقعه الجديد في شارع جرش مقابل مستشفى المفرق الحكومي ، حيث تكمن أهمية هذا الموقع بما تحتويه المنطقة من مشاريع ومحلات تجارية مميزة ، افتتح الفرع عطوفة رئيس مجلس الإدارة السيد “محمد سعيد” شاهين وبحضور سعادة المدير العام السيد إياد العسلي وعدد من نواب المحافظة بالإضافة الى عدد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية والرسمية والشعبية ووجهاء وشيوخ محافظة المفرق الكرام ‍الذين عبروا عن شكرهم واعتزازهم بالبنك العربي الإسلامي الدولي .

وفي معرض حديثة نوه السيد إياد العسلي إلى أن نقل الفرع الى موقعه الجديد يأتي من منطلق حرص البنك على توفير كافة وسائل الراحة للعملاء لإتمام معاملاتهم المصرفية بسهوله ويسر حيث تم مراعاة توفير كادر مؤهل لتقديم افضل المنتجات والخدمات المصرفية المتفقة مع احكام الشريعة الاسلامية السمحاء ، مبيناً تميز البنك في التفاعل مع المجتمع بمختلف قطاعاته الاجتماعية والاقتصادية ضمن مسؤوليته الاجتماعية والاقتصادية النابعة من هوية البنك كمؤسسه إسلامية وطنية أردنية .

وأضاف العسلي بأن ركائز العمل لدينا في البنك العربي الاسلامي الدولي تتمثل بالحفاظ على زبائننا كأولوية أولى من أولويات عملنا من خلال السعي الدؤوب والمتواصل نحو تحديث وتطوير عملياتنا المصرفية الإسلامية ومستويات خد ماتنا ذات الجودة العالية لعملاء البنك مؤكداً بأن البنك العربي الاسلامي الدولي يبادر الى تقديم الخدمات المتميزة بكفاءة عالية لعملائه أينما تواجدوا .