محمد رمضان يثير الجدل بصورة مع جمال مبارك

الاصلاح نيوز-

ألهب الفنان المصري المعروف محمد رمضان شبكات التواصل الاجتماعي بموجة جديدة من الجدل بعد أن نشر صورة جمته بجمال مبارك، ابن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي اطاح به المصريون في ثورة يناير 2011.

ونشر رمضان صورته مع مبارك الابن على صفحته الشخصية على “فيسبوك”.

ورد رمضان على الانتقادات التي فاضت بها شبكات التواصل بالقول: “أنا نزلت في يناير 2011 ومن أول اللي نزلوا في ٣٠ يونيو، ولكن نزلت حباً في مصر وخوفاً عليها وليس كرهاً لأحد، والآن جمال مبارك رجل مدني ليس له علاقة بالسلطة”.

وأضاف: “جمال مبارك مواطن مصري متربي ومحترم على المستوى الشخصي ويُحترم لكونه مصري من عائلة مصرية، وإن كان ضمن منظومة غير سليمة فهو الآن مواطن مسالم لا يَملك الضرر لمصر، الإسلام دين السماحة ومصر بلد السلام”.