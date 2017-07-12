تامر حسني ينهي جولة شملت الأردن ولبنان

الاصلاح نيوز-

أنهى الفنان تامر حسني بصحبة فريق عمل فيلم “تصبح على خير”، وهم مي عمر ومحمود البزاوي والمنتج وليد منصور، جولة عمل شملت كلا من الأردن ولبنان، حيث حضروا الفلم مع جمهورهم هناك.

وفيلم “تصبح على خير” من بطولة تامر حسنى، نور، محمود البزاوى، درة، مى عمر، ومن إنتاج وليد منصور، وتأليف وإخراج محمد سامى.

يذكر أن تامر حسنى كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن زيارته إلى لبنان: “كان نفسي أحضر معاكم الفيلم بس فرحت عشان زرتكم وشوفتكم وبجد فرحت بحبكم للفيلم ونجاحه في لبنان ومحبتكم الاستثنائية اللي شوفتها تاج على رأسي وهتفضل محفوره في قلبي طول العمر والله كان نفسي اشوفكوا واتصور معاكم واحد واحد بس تتعوض إن شاء الله”.