مسنجر فيسبوك يتيح عرض الإعلانات على صفحته

الاصلاح نيوز-

ستتيح “فيسبوك” إدراج الإعلانات في صفحة الاستقبال في خدمتها للدردشة الفورية “مسينجر”، بحسب ما كشفت المجموعة في إطار خطوة تسمح لها بزيادة عائداتها الإعلانية.

وبعد تجارب “واعدة” في أستراليا وتايلاند، تقرر “تعميم الإعلانات في مسينجر”، وفق البيان الصادر عن “فيسبوك” الذي أوضح أن 1,2 مليار شخص يستخدمون هذه الخدمة بانتظام.

وتدعو “فيسبوك” عمليا المعلنين إلى إعداد إعلانات لصفحة الاستقبال في تطبيق “مسينجر” تسمح لهم باستهداف شريحة أوسع من المستخدمين.

وفي الوقت الراهن، يقتصر نشاط المعلنين على المستخدمين الذين يتواصلون معهم أصلا.

ولم توضح “فيسبوك” متى سيتسنى للجمهور تلقي الإعلانات على صفحة الاستقبال.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تبحث فيه “فيسبوك” عن وسائل جديدة لزيادة حصتها في سوق الإعلانات الرقمية التي تشكل الجزء الأكبر من إيراداتها.

وباتت شبكة التواصل الاجتماعي التي تضم ملياري مستخدم شهري تقارب التخمة وما من مجال لإضافة المزيد من الإعلانات على صفحاتها، لذا اضطرت لفتح “مسينجر” للمعلنين.-(د ب ا)