الغزاوي: 250 ألف شاب أردني يبحثون عن عمل

الاصلاح نيوز-

قال وزير العمل علي الغزاوي :” يوجد 250 ألف شاب أردني يبحثون عن عمل في حين يتواجد في الأردن مليون و600 ألف وافد ، فهذه المعادلة غير مقبولة الآن وآن الأوان للتعاون مع الجامعات والقطاع الاقتصادي في إعداد برامج مهنية وفنية وتقنية للشباب تمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الأردني الذي يستوعب 3 ملايين فرصة عمل “.

جاء ذلك في كلمة للوزير الغزاوي بورشة العمل المتخصصة بالقطاع الصناعي (صنع في الأردن) والمعرض الوظيفي لأبناء محافظة البلقاء والتي أقيمت بالتعاون مع غرفة صناعة عمان في مدرج كلية العلوم في جامعة البلقاء التطبيقية الاربعاء.

وبين الغزاوي في كلمته بأن هذه الورشة التي تعقد في جامعة البلقاء التطبيقية هي الأولى من نوعها في الأردن والتي تربط التشغيل مع القطاع الصناعي، لان التوجه نحو التشغيل والتمكين وجامعة البلقاء هي جامعة التمكين للشباب بربط الجامعة مع المجتمع المحلي ، وإقامة علاقات مع الصناعات في الأردن لتمكين الشباب من خلال توجيههم نحو اقامة مشاريع صغيرة أو متوسطة وتدريبهم نوعيا .

وأشاد السيد الغزاوي بجامعة البلقاء لتعاونها مع غرفة صناعة عمان والصناعات في مختلف أنحاء المملكة ، مما يمكنه من التعاون لإعداد البرامج التي يرونها، والتعاون مع وزارة العمل لان البطالة في الأردن مرتفعة وتصل عند الإناث إلى 33% بسبب دراستهن لتخصصات راكدة والسعي نحو الوظيفة الحكومية، علما بأن الدولة لا يوجد بها وظائف حكومية سوى في وزارتي التربية والتعليم والصحة.

July 12

وبين الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية بأن جامعة البلقاء تسابق الزمن في مجال التعليم التطبيقي والتقني انطلاقا من رسالتها الجديدة التي أقرتها مجالس الحاكمية في الجامعة والتي تسعى الى تعليم عالي الجودة وتوطين التعليم التقني والتركيز على الابتكار والريادة والإبداع .

وأشاد الدكتور الزعبي بدعم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل الطويسي ووزير العمل السيد علي غزاوي لجامعة البلقاء التطبيقية لتحقيق رؤيتها ورسالتها وخاصة في مجال التعليم التقني حيث يوجد في الجامعة 12 كلية منتشرة في كافة أرجاء الوطن يدرس فيها (7291) طالبا وطالبة في برامج التعليم التقني وتشرف على 30 كلية تتبع مختلف المؤسسات الوطنية من عامة وخاصة يدرس فيها (10903) طالبا وطالبة.

وأشار إلى أن جامعة البلقاء التطبيقية حققت انجازات في مختلف المجالات الأكاديمية والإدارية خلال العام الماضي وقامت بهيكلة التعليم التقني فيها، وتنفذ الإستراتيجية التي اقرتها مجالس الحاكمية ، وتعمل على نقل نماذج عالمية في التعليم التقني مثل النموذج الفرنسي والألماني والكوري والكندي والأمريكي، حيث باشرت في التنفيذ في نقل النموذج الفرنسي وتم توقيع اتفاقيات مع الجانب الفرنسي إضافة إلى اتفاقية مع الجانب الكوري .

وبين الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بأن جامعة البلقاء التطبيقية أعدت خطة لهيكلة الخطط الدراسية وخاصة في مجال التعليم التقني يبدأ العمل بها مع بداية العام الجامعي 2017/2018 ، وتهدف إلى تزويد الطالب في أبعاد ثلاثة ( أكاديمية ، مهارات ، تطبيق عملية ).

وأوضح الدكتور رئيس الجامعة بأن جامعة البلقاء التطبيقية عملت وتعمل على عقد شراكة حقيقة مع القطاع الصناعي الخاص ، فقامت بتوقيع اتفاقيات مع شركات في القطاع الصناعي لتدريب الطلبة والأساتذة لإجراء بحوث علمية تطبيقية وأخرها مع مجموعة العملاق الصناعية ، وتفتخر الجامعة بأن50% من العاملين في هذه المجموعة من خريجي جامعة البلقاء التطبيقية وسيرتفعون الى نسبة أعلى.

وقد بين المهندس موسى الساكت نائب رئيس غرفة صناعة عمان رئيس اللجنة المنظمة لحملة (صنع في الأردن) بأن القطاع الصناعي في الأردن هو المشغل الأكبر للأيدي العاملة الأردنية وبالتالي كلما زاد الإقبال على شراء المنتج المحلي يزيد من فرص التشغيل للأردنيين ، مشيرا الى المهندس الساكت بأن الصناعة الأردنية الآن قادرة على المنافسة في السعر والنوعية وتصل إلى 130 دولة في العالم.

ودعا المهندس الساكت الأردنيين إلى الإقبال على شراء البضائع المنتجة أردنيا لأن كل دينار يشتري به المواطن يبقى منه 70 قرشا داخل الأردن ، مما يعزز ويدعم قدرة النقد الأردني .

وأشاد المهندس الساكت بتوجه رئيس جامعة البلقاء التطبيقية بتعديل نظام اللوازم في الجامعة ليصبح الأولوية للإنتاج المحلي الأردني كما أشاد بالشراكة مع وزارة العمل .

وألقى الدكتور هيثم النادر مدير وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي في الجامعة كلمة بين فيها أن جامعة البلقاء التطبيقية تعمل الآن على تعزيز المنتج الصناعي الأردني وإقامة شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الصناعي الأردني والمجتمع المحلي وحث أسرتها على الإقبال على الصناعة الوطنية الأردنية حتى تمكنها من زيادة التوظيف.

وقد سلم الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الدروع لمعالي وزير العمل السيد علي الغزاوي والمهندس موسى الساكت نائب رئيس غرفة صناعة عمان.

وقد حضر الافتتاح نواب رئيس الجامعة والعمداء ومدراء الوحدات الإدارية والطلبة.