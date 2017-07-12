تعرف على أنشط وأكسل دول العالم من خلال أجهزة الهاتف

الاصلاح نيوز-

جمع علماء أمريكيون بيانات ضخمة عن النشاط الفيزيائي لمستخدمي أجهزة الهواتف الخلوية، ليقوموا بتحليل هذه البيانات والكشف عن النشاط الفيزيائي العام لمواطني كل دولة.

وحسب النتائج التي قدمها علماء من جامعة “ستاندفورد” عن 68 مليون يوما من المتابعة للبيانات، تبين أنه وبشكل وسطي عدد الخطوات التي يخطوها الإنسان في اليوم هي 4961 خطوة.

وكان سكان مدينة هونغ كونغ هم الأنشط بمعدل 6880 خطوة في اليوم، بينما تموضع سكان إندونيسيا ذيل القائمة بمعدل 3513 خطوة.

أغلب أجهزة الهاتف الخلوية الحديثة تحتوي على جهاز داخلي لقياس السرعة، يقوم بحساب عدد الخطوات، حيث استطاع العلماء الحصول على بيانات 700 ألف شخص غير محددين. – وكالات

بالنسبة لدول العالم الأخرى:

— الصين 6189 خطوة

— اليابان 6010 خطوات

— إسبانيا 5936 خطوة

— المملكة المتحدة 5444 خطوة

— البرازيل 4289 خطوة

— الإمارات العربية المتحدة 4516 خطوة.