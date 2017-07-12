الأمانة تمهل “إيزي تكسي” لإزالة الإعلان المثير للجدل

الاصلاح نيوز-

أكد رئيس قسم الإعلانات في أمانة عمان الكبرى، طارق القهيوي، أن الأمانة أبلغت شركة “إيزي تكسي” بضرورة إزالة إعلان أثار جدلا واسعا وانتقادات، خلال مدة أقصاها مساء اليوم الأربعاء.

وقال القهيوي ، إنه بحال لم تقم الشركة بإزالة الإعلان حتى مساء اليوم ستقوم الأمانة بإزالته وتحرير مخالفة بحق الشركة.

وبين أن الأمانة تقوم بتأجير المساحات الإعلانية للشركات بشرط أن لا يكون فيها أي تجاوز قانوني أو أخلاقي، مؤكداً أن الشركة هي المسؤولة عن ما يتم نشره داخل المساحة الإعلانية.

وتدوال ناشطون الإعلان بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي باعتباره يسيء لسائقي المركبات العمومية “التكاسي الصفراء”، بالإضافة إلى من اعتبره غير لائق ويشكل تعديا على الذوق العام والأخلاقيات.