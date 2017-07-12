التحالف الدولي: لا تأكيدات على مقتل البغدادي

الاصلاح نيوز-

أكد قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسورية، الجنرال ستيفين تاونسند، أنه لا يمكن تحديد إذا كان زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي حيّا أم ميتا.

وأضاف تاونسند في مؤتمر صحفي عبر الأقمار الصناعية أنه على الرغم من كل التقارير المفيدة التي ترد إلينا من كل مصدر متصور، فلا يمكنني تأكيد أو نفي سواء مكانه أو إذا كان حيا أو ميتا، دعوني أقول فحسب إنني آمل بشدة في الأخير’.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن القيادة المركزية الأميركية قولها إنه ليست لديها ‘أي تقارير عملياتية لتأكيد ذلك’، مشيرة إلى أن الصورة التي استخدمت في التقارير هي صورة عمرها خمس سنوات.

وسبق لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن أعلنت أنها لا تملك معلومات تؤيد نبأ وفاته، كما لم يؤكد مسؤولون عراقيون وأكراد الأمر.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في حزيران (يونيو) الماضي إنها ربما قتلت البغدادي حين استهدفت إحدى ضرباتها الجوية تجمعا لقيادات التنظيم على مشارف مدينة الرقة السورية.

وفي سياق آخر، قال تاونسند إنه لن تحدث تغييرات كبيرة في مستوى القوات الأميركية في العراق بعد استعادة الموصل، بسبب الحاجة حاليا لتطهير الجيوب المتبقية من مقاتلي التنظيم.-(الجزيرة نت)