“المهندسين”: ارتفاع كبير في مساحات الابنية القائمة المصدقة خلال 2017

الاصلاح نيوز-

أظهر تقرير العمل الاستشاري الصادر عن الدائرة الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين للنصف الأول من عام 2017 ارتفاعا كبيراً في مساحات الابنية القائمة المصدقة من النقابة بنسبة 49.13%، ويعزى ذلك للاتفاقية الموقعة بين النقابة ووزارة البلديات لترخيص الأبنية القائمة.

كما أظهر التقرير انخفاضا ملحوظا في مساحات الأبنية المقترحة المصدقة من النقابة بنسبة 16.84 %، خلال النصف الأول م العام..

وأوضح التقرير انخفاضا بسيطا في اجمالي مساحات الابنية المقترحة والقائمة المصدقة من النقابة شاملا معاملات اعادة التدقيق واعادة التصديق من النقابة بنسبة 1.81 .

وأوضح التقرير أن عدد المكاتب الهندسية العاملة بلغ 1260 مكتبا حتى نهاية حزيران الماضي، توزعت بين (746 مكتب مهندس، 281 هندسي، 223 استشاري، 10 رأي)، كما بلغ عدد المهندسين العاملين في المكاتب في نفس الفترة 8694 مهندسا، توزعوا بين ( 3506 اشراف، 4942 تصميم، 246 تدريب).

وبلغ عدد المشاريع المكشوف عليها من قبل اللجنة المشتركة بين النقابة وأمانة عمان ومديرية الدفاع المدني ونقابة المقاولين 31 مشروعا خلال شهر حزيران، وبلغ عدد المشاريع المكشوف عليها من قبل اللجنة المشتركة مع المحافظ والمتصرف في نفس الشهر مشروع واحد.

وأظهر التقرير أن النقابة خاطبت أمانة عمان لايقاف تنفيذ 28 مشروعا خلال شهر حزيران الماضي.

يذكر أن النقابة ووزارة الشؤون البلدية جددتا اتفاقية تسهيلات ترخيص الأبنية القائمة في المحافظات استنادا إلى نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى التي تم توقيعها في نوفمبر العام الماضي حتى نهاية أيلول المقبل.

وتأتي الاتفاقية حرصا من الجانبين على مساعدة المواطنيين في ترخيص أبنيتهم القائمة ضمن فترة السماح.