“الضريبة” تحذر من انتحال صفة موظفيها

الاصلاح نيوز-

اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان جميع موظفي الدائرة وعلى اختلاف مستوياتهم ومسمياتهم الوظيفية يحملون بطاقات هوية وظيفية صادرة عن الدائرة تحمل اسم وزارة المالية واسم الدائرة وتحتوي على معلومات تتضمن اسم الموظف كاملا ورقمه الوظيفي والوظيفة التي يشغلها .

وحذرت الدائرة المكلفين كافة من تجار وصناعيين ومؤدي خدمات واصحاب اعمال ومهن من قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة مدعي عام ضريبي او مدقق ضريبي او اي وظيفة من وظائف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

ودعت الدائرة جميع المكلفين الى ضرورة الطلب من أي موظف يراجعهم بصفته من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإبراز بطاقته الوظيفية وبطاقة الاحوال المدنية للتأكد من شخصيته وصفته الوظيفية وكذلك التأكد من المهام والواجبات التي يقوم بها اثناء مراجعته لهم علما بأن الموظف مكلف بإبراز بطاقته الوظيفية بشكل واضح.