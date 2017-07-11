تيلرسون: نحن في الدوحة لتفادي تصعيد الخلاف

الاصلاح نيوز-

وصف وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون مواقف قطر من الأزمة الخليجية بأنها كانت واضحة ومنطقية، مشيرا إلى أن زيارته للدوحة تأتي لتفادي تصعيد الخلاف.

ونقلت رويترز عن تيلرسون قوله للصحفيين لدى زيارته الدوحة إن قطر طرحت آراء ‘منطقية’ خلال الأزمة المستمرة منذ شهر، وأضاف ‘أعتقد أن قطر كانت واضحة في مواقفها وأعتقد أنها (المواقف) كانت منطقية جدا’.

وأعرب الوزير الأميركي عن أمله في إحراز تقدم في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية.

والتقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تيلرسون، بحضور كلٍّ من الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبحث الجانبان الجهود المبذولة لمحاولة حل الأزمة الخليجية، وسط أجواء وصفت بالودية.

وقد وصل تيلرسون اليوم إلى الدوحة قادما من الكويت، حيث أجرى مباحثات تناولت سبل حل الأزمة الخليجية.

وكالات