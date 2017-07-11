مذكرة نيابية ترفض قرار الحكومة بتأجيل فرض قرشين على المحروقات

الاصلاح نيوز-

عبرت مذكرة نيابية وقع عليها 41 نائب عن رفضها القرار الحكومي بتأجيل اقتطاع 20 فلسا من البنزين لصالح صندوق دعم خطوط النقل.

وبينت المذكرة التي تبناها النائب خميس عطية ان النواب الموقعين عليها يرفضون تأجيل الحكمومة تنفيذ نص قانون نقل الركاب بتأجيل اقتطاع قرشين عن كل لتر بنزين أو ديزل تنتجه او تستورده مصفاة البترول أو اية شركة اخرى بحجة انتظار خطة مشاريع وزارة النقل والاحتياجات التمويلية اللازمة لها شريطة الا يتحمل المواطن الاقتطاع .

واعتبرت المذكرة النيابية ان القرار الحكومة خطوة إلى الوراء بدلا من الانتصار إلى الاصلاحات الواردة في قانون تنظيم نقل الركاب الاخير.

واشارت إلى ان من ابرز تحديات تطوير قطاع النقل هو غياب التمويل، مشيرة إلى ان الصندوق يوفر 800 الف دينار من خلال القرشين بحسب دراسات وزارة النقل.