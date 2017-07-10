عمان: حملة أمنية على النوادي الليلية تقود لإلقاء القبض على 37 مطلوب

الاصلاح نيوز-

نفذت الأجهزة الأمنية حملة على النوادي الليلية والمطاعم التي يرتادها أصحاب الاسبقيات وبنات الليل في العاصمة عمان، وفق مصدر أمني.

وأسفرت الحملة، التي شملت 12 نادياً ومطعماً ليلياً، عن القاء القبض على 37 شخصاً من ضمنهم شخصان مشبوهان وبحوزتهما سلاح ناري أمام نادي (ك) وشخص يحمل اداة حادة وشخصان مطلوبان أمنياً.

وتأتي الحملة، وفق المصدر ذاته، استكمالاً للحملات الامنية الاستثنائية لالقاء القبض على الاشخاص المشبوهين والمطلوبين وفارضي الاتاوات.

ووفق المصدر الذي تحدث لـ مدار الساعة تم تسليم المقبوض عليهم إلى المراكز الأمنية، وبوشرت التحقيقات معهم.