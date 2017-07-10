(6) مليارات دينار خسائر القطاع الزراعي بسبب الاحداث التي تعصف بالمنطقة

الاصلاح نيوز-

قال نائب رئيس الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين ، رئيس اتحاد مزارعي محافظة المفرق عودة السرور ان خسائر القطاع الزراعي خلال الست سنوات الماضية وصلت الى (6) مليارات دينار بسبب الاحداث الدائرة في سوريا والعراق ما ادى الى اغلاق السوقين العراقية والسورية امام المنتوجات الزراعية الاردنية .

ولف السرور الى ان الحالة هذه تتطلب من الجهات الدولية المانحة والمجتمع الدولي مساعدة القطاع الزراعي في المملكة لمواجهة الكلف والاعباء المالية التي يتكبدها المزارع الاردني ولم تعد بمقدوره نتيجة الاحداث الدائرة في الاقليم .

وتطرق الى جملة من المشاكل توجه القطاع الزراعي في الاردن وتتمثل بنقص العمالة الوافدة العاملة في المزارع وفصل التيار الكهربائي عن عديد المزارع خلال فترة الصيف لعدم قدرة المزارعين على تسديد فواتيرهم الشهرية ما ينعكس سلبا على الزراعات والمزارعين على حد سواء.

واوضح السرور بان المزارعين يشكون تدني اسعار منتوجاتهم الزارعية خلال الفترة الحالية بسبب الاختناقات التسويقية وعدم ايجاد اسواق جديدة ، طالبا الى الجهات المختصة فتح اسواق في الدول العربية والاجنبية بهدف الحفاظ على المزارعين مشيرا الى ان اكثر من (40) % من الاردنيين يعتاشون على القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني .

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