قرعة بطولات الموسم الكروي 2017-2018 تجري غدا

الاصلاح نيوز-

تجرى يوم غد الثلاثاء قرعة منافسات بطولات الموسم الكروي 2017-2018.

والقرعة التي تقام في قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت ستشهد اتضاح مواعيد ومباريات بطولات الدرع ودوري المناصير للمحترفين لكرة القدم وكأس الاردن وكأس الكؤوس.

وينطلق الموسم الكروي بداية الشهر المقبل حيث تبدأ المنافسات بمباراة كأس الكؤوس التي تجمع فريقي الفيصلي والجزيرة بحيث يتم تحديد موعد اقامتها خلال الفترة من 2 الى 8 المقبل بحسب نتائج الفيصلي في البطولة العربية.

ويلي مباراة كأس الكؤوس انطلاق بطولة الدرع قبل انطلاق الدوري خلال ايلول المقبل.

وستشهد ادارات الاندية القرعة التي تجرى غدا بحضور اتحاد الكرة ولجنة المسابقات في الاتحاد.

وكانت الاندية توجهت الى البحر الميت اليوم الاثنين لعقد ورشة وخلوة لمناقشة العديد من الامور قبل حضور القرعة غدا.

بترا