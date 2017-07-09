“الإحصاءات”: انخفاض مستويات الإنجاب في الأردن

الاصلاح نيوز-

انخفضت مستويات الانجاب في المملكة خلال العشرين عام الماضية بنسبة بلغت 6 بالمائة، حيث بلغ متوسط حجم الاسرة خلال العام 2015 حوالي 8ر4 فرد، مقابل 4ر5 فرد في العام 2004.

وبحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة التي تقيس الفرق في حجم ومكونات الأسر بين تعدادي السكان والمساكن للاعوام 2004 و 2015، فان انخفاض مستويات الإنجاب في الأردن خلال العقدين الأخيرين جاء مغايرا لعدد الاسر في الاردن حيث ارتفع العدد من حوالي 941 أسرة الى مليون و900 أسرة وبنسبة زيادة قاربت 107% خلال فترة القياس.

وفيما يتعلق برئاسة الأسرة، فاشارت ذات البيانات الى زيادة ملحوظة في عدد الأسر التي ترأسها نساء بين عامي 2004 و2015، حيث ازدادت نسبة الأسر الخاصة التي ترأسها نساء من 10 بالمائة في عام 2004 إلى حوالي 13 بالمائة في عام 2015.

وجاءت محافظة المفرق على رأس المحافظات في ترأس النساء للأسر بنسبة بلغت 15 بالمائة، تلتها اربد بنسبة بلغت 6ر13 بالمائة ثم العاصمة بنسبة بلغت 1و13 بالمائة، فيما حصلت محافظة العقبة على أقل نسبة وبلغت حوالي 9 بالمائة. (بترا)