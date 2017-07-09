تعيينات وإحالات للتقاعد في الأمن (أسماء)

الاصلاح نيوز-

قرر مدير الأمن العام، اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه اليوم الأحد، إجراء مجموعة من التعيينات لمجموعة من مديرية الأمن جاءت على النحو التالي:

تعيين العميد أحمد كفاوين مديرا لمراكز الإصلاح والتأهيل

تعيين العميد زياد باكير مديرا لمديرية إقليم الجنوب

تعيين العميد محمد الملاحيم مديرا لمديرية إقليم العاصمة

تعيين العميد عبيد الله المعايطة مديرا لمديرية إقليم الشمال

تعيين العميد فخري بني دومي مديرا لمديرية إقليم الوسط

تعيين العقيد يزن العوران مديرا لشرطة الرصيفة

تعيين العقيد فيصل أبو عناب مديرا لإدارة المعلومات الجنائية

تعيين العقيد بلال عواد مديرا لإدارة الجسور

تعيين العقيد جهاد القضاة مديرا للإنتربول

تعيين العقيد غسان انفوقة مديرا لديوان الأمن العام

تعيين العقيد سائد الحوراني مديرا للاتحاد الرياضي

تعيين العقيد أحمد السيايده مديرا لشرطة البتراء

تعيين العقيد أحمد زنداقي مديرا لحفظ السلام

كما قرر الفقيه إحالة 5 عمداء هم (العميد محمد الجالودي، العميد جمعة تويجر، العميد عيسى قاقيش، العميد خلدون حتاملة، العميد محمد المرازيق) إلى التقاعد إلى جانب 23 عقيدا و12 مقدما.