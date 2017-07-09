التربية توضح شروط قبول طلبات من استنفد حقه في التوجيهي

الاصلاح نيوز-

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التعليمات المعدلة لتعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة تسمح لطالب الثانوية العامة الذي استنفد حقه بعد التقدم لأربع دورات ولم يستكمل متطلبات النجاح، التقدم للامتحان بعدد مفتوح من الدورات دون أن يستنفذ حقه، وذلك ابتداءً من الدورة الشتوية للعام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨ وفق الآتي:

– تعطى الأولوية للتقدم في الامتحان العام للمشتركين الذين استنفدوا حقهم في الدورات السابقة وفق الأحدث، وعلى التوالي، وذلك لغير المستكملين في ثلاثة مباحث فما دون.

– أن يتقدم للامتحان في أي مبحث أو مستوى مطروح في برنامج الامتحان العام ولأي فرع من فروع التعليم وفق المناهج المعتمدة.

– في حال عدم طرح مبحث ما في برنامج الامتحان العام يسمح للمشترك غير المستكمل في ذلك المبحث أن يتقدم لمبحث بديل ووفق المناهج المعتمدة وما تقرره إدارة المناهج والكتب المدرسية وبالتنسيق مع إدارة الامتحانات والاختبارات.

– في حال تسجيل الطالب غير المستكمل للمستوى/ المبحث تسقط العلامة السابقة لهذا المستوى/ المبحث تلقائيًا.

وفيما يتعلق بطالب الثانوية العامة الذي لم يستنفد حقه، يسمح له التقدم للامتحان العام بغض النظر عن عدد المواد التي لم يستكمل متطلبات النجاح فيها ولأربع دورات، ويحق له بعد ذلك التقدم للامتحان بعدد مفتوح من الدورات دون أن يستنفذ حقه في حال لم يستكمل متطلبات النجاح في ثلاثة مباحث فما دون.

وأشارت الوزارة إلى أنه يسمح للطالب الناجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أن يعيد مبحثاً أو مبحثين لمرة واحدة فقط لغايات رفع المعدل شريطة أن يكون ذلك في الدورة اللاحقة التي تلي الدورة التي نجح بها وتحسب له العلامة التي حصل عليها في أي مبحث أعاده بغض النظر عن العلامة السابقة لذلك المبحث.