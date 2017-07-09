الحكومة تقرر منع غير الاردنيين من العمل داخل السوق المركزي

الاصلاح نيوز-

استمع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة اليوم الاحد برئاسة الدكتور هاني الملقي، الى عرض مرئي قدمه وزير العمل حول مشروع مكننة العمل في السوق المركزي والاجراءات الواجب اتخاذها لتنظيم العمل داخل السوق.

وتأتي اجراءات تنظيم العمل ومكننته بالسوق لمعالجة المعيقات التي تواجه العمل بالسوق ومنها تعدد الحلقات التسويقية وكثرة العمالة الوافدة وتأثيرها على عمليات البيع والاسعار فضلا عن الازدحام الكبير داخل السوق لوجود السيارات الخصوصي للتحميل من داخل السوق.

وتتضمن اجراءات مكننة النقل داخل السوق استخدام عبوات يسهل نقلها وحملها بواسطة الروافع الشوكية واستخدام الروافع الشوكية الالية واليدوية واستخدام سيارات نقل داخلية صغيرة.

كما تتضمن الاجراءات عدم السماح لغير الاردنيين بالعمل داخل السوق وقصر العمل في السوق على الاردنيين فقط.

وقرر المجلس تشكيل لجنة تضم وزارات الداخلية والعمل والبلديات والبيئة والمالية والزراعة والصناعة والتجارة والتموين وأمانة عمان الكبرى واتحاد المزارعين الاردنيين لوضع برنامج تنفيذي للمشروع وفق اطار زمني للتنفيذ.