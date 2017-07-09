أرسنال يُحدد لمانشستر سيتي شرط الاستغناء عن المُتمرد!

الاصلاح نيوز-

أفادت تقارير إنكليزية، أن إدارة أرسنال قررت الاستغناء عن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لتفادي رحيله عن قلعة “الإمارات” بدون مقابل، فور انتهاء عقده الممتد حتى منتصف 2018.

وتسعى الإدارة اللندنية منذ فترة طويلة لإقناع المُتمرد بوضع توقيعه على عقد ارتباطه بالنادي لفترة قادمة، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل حتى هذه اللحظة، الأمر الذي جعله من أكثر اللاعبين، الذين طاردتهم الشائعات هذا الصيف. وعلى الرغم من أن مدرب الفريق آرسين فينغر، اعترف على الملأ أنه لم يتم الاستغناء عن صاحب الـ28 عاما، حتى إذا ظل الوضع كما هو عليه حتى يومه الأخير في الجزء الأحمر من شمال لندن، إلا أن جُل الصحف الإنكليزية الصادرة اليوم الأحد، أكدت أنه تراجع عن رأيه.

من جانبها، أشارت صحيفة “ذا صن” إلى مدرب المان سيتي بيب غوارديولا، حصل على موافقة لاعب أودينيزي السابق، للانضمام إلى صرح “الاتحاد” هذا الصيف، لكن حجر العثرة، يكمن في تمسك كشاف النجوم ومجموعة المستثمرين المستحوذين على النادي، في الحصول على مبلغ كبير، نظير إخراج الاستغناء الخاص باللاعب. وأكدت أن “السيتيزنز″، عرضوا بالفعل 50 مليون إسترليني لإتمام ثالث الصفقات الصيفية، لكنهم صُدموا بشرط آرسنال للاستغناء عن بطل كوبا أمريكا في آخر نسختين، وهو الحصول على 30 مليون أكثر. وجاءت هذه الأنباء، بعد رفض المدفعجية لعرضين من عملاقي مدينة ميلانو، ميلان والإنتر، اللذين عرضا قرابة 30 مليون إسترليني، على أمل حسم الصفقة، لاعتقادهم أن خامس البريميرليغ الموسم الماضي، سيتساهل في عملية البيع، من باب أنه تحت ضغط خسارة اللاعب بالمجان الموسم المقبل إذا ظل متمسكا بموقفه حتى 31 أغسطس المُقبل. وسبق لأليكسيس سانشيز أن ارتبط اسمه بكبير ألمانيا بايرن ميونيخ أثناء بطولة العالم للقارات، إلا أن مغالاة آرسنال في المقابل المادي، مع الراتب الأسبوعي الضخم الذي حدده وكيل اللاعب، تسبب في انسحاب بطل البوندسليغا من الصفقة. في الوقت ذاته، أكدت تقارير واردة من داخل النادي قبل حوالي أسبوع، أن الإدارة تعمدت وضع الكرة في ملعب صاحب الشأن، برفع راتبه لـ300 ألف أسبوعيا، مع ذلك، لم ينظر للعرض، وهذا الأمر فسره كثير من النقاد، على أنه إشارة واضحة إلى رغبته في الرحيل، لعدم تحمله الابتعاد عن دوري الأبطال في الموسم الذي سيعقبه مونديال روسيا 2018. وانضم أليكسيس إلى آرسنال قبل ثلاثة أعوام، قادما من برشلونة في صفقة كلفت الأول ما يزيد على 30 مليون إسترليني، وخلال تلك الفترة، فاز مع الفريق بلقبي كأس الاتحاد الإنكليزي، وتمكن كذلك من تسجيل 72 هدفا من مشاركته في 145 مباراة في كل البطولات، منها 30 هدفا الموسم المقضي.