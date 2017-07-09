حلا الترك في الأردن بعيداً عن والدها

الاصلاح نيوز-

توجهت النجمة البحرينية حلا الترك برفقة والدتها السيدة البحرينية منى السابر وكل من شقيقيها وجدتها مها الترك إلى الأردن بهدف الاستجمام.

وظهرت حلا الترك في عدة صور برفقة والدتها وأشقائها في رحلة عائلية والسعادة ظاهرة عليهم كما أنها أطلت على الجمهور بملامح عفوية مختلفة فلا مكياج على وجهها كذلك اعتمدت وضع تقويم الأسنان للمحافظة على صحة أسنانها وهو ما بدى على غير العادة بالنسبة لجمهورها بالنسبة للسابق.

وعبرت مها الترك جدة حلا عن سعادتها من خلال حسابها الرسمي على موقع تطبيق الصور “انستقرام” بجمعتها مع أحفادها وتغزلت بجمال حفيدتها التي بدت طبيعية بتعليق قالت فيه “حلا أحلى من الحلا الله يحفظها”.

وكانت منى السابر استطاعت الحصول على حضانة أطفالها بمساعدة المحكمة البحرينية بعد أن أقرت بانتقال الأبناء لحضانة والدتهم علماً أن حلا الترك ستلازم والدتها لحين زواجها أما الشقيقين لحين بلوغ الخامسة عشر.