مؤتمر تعاقد لاعبين الوحدات يتحول لمؤتمر “شعبي”

الاصلاح نيوز-

ساد مؤتمر تعاقد الوحدات مع لاعبيه الجديد هرج ومرج كثير، ليس بسب الأسئلة وطبيعتها أو الردود عليها ، بل بسبب تدافع عدد كبير من الجماهير ودخولها قاعة المؤتمر ، وهو ما دعى بعض الإعلاميين من اكبر صحفيتين في الأردن وقناة رؤيا الفضائية للانسحاب من المؤتمر ، فيما بقيت قناة “m.b.c” و وقنوات ال Be in sport والعربية وابو ظبي والرياضية الأردنية وموقع كوووورة وكثير من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي .

وامتلىء الفيس بوك منذ الامس بكتاب بعضهم تحدث بصورة سلبية عن المؤتمر واخر مدحه وثال استعرض مؤتمر الجزيرة مثلا واخذه كنموذج للمؤتمرات المتحضرة!

وانتقد البعض عدم وجود التكيف في قاعة الاجتماعات في الصالة الرياضية من مجمع غمدانفيما انتقد البعض الصراخ والهياج والأصوات والشغب أحيانا ، وتكتل الإعلاميين والمصورين ما حجب الرؤيا والصوت .

لم يسري في القاعة سوى تشجيع للاعبين الجدد وخصوصا القادمين من الشمال الرمثاوي “حمزه الدردور واحسان حداد وسعيد

مرجان” مع تشجيع لبقية من تم التعاقد معهم او الذين جدد لهم في محاولة لشحذ الهمم ووعود بالتتويج بالبطولات.

يذكر ان الفريق تعاقد أيضا الى جانب الثلاثي الرمثاوي مع صالح الجوهري من الجزيرة والحارس مالك شلبيه من الأهلي ومحمد الباشا من شباب الأردن.

انتقادات إضافية

بعض من انتقد وجه سهام نقده لعدم احترافية الصور والخلفيات والاغاني المقدمة وضجيج الصوت ، ناهيك عن مكان جلوس اللاعبين الجدد والقدماء وكذلك عدم وجود لباس خاص ورقم خاص لكل لاعب حيث حمل الجميع الرقم “10”.

لا حديث عن الصفقات

طبعا لم تكن هناك تلاوة لارقام صفقات اللاعبين مع اننا حصلنا عليها كاملة فيما أوضح المدير الفني جمال محمود انه لايريد الكلام عن الصفقات بل يريد ان يقدم افعالا ..وهو ما تنتظره الجماهير الكبيرة التي تواجدت بكثافة في ملعب غمدان لترى فريقها الجديد كليا وقد وزع عدد كبير منهم الحلويات على اللاعبين وعلى الجمهور الكبير أيضا.