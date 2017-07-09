تعرف على قيمة الشرط الجزائي في العقد الجديد لميسي

الاصلاح نيوز-

جدد برشلونة الإسباني عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشرط جزائي بلغ 340 مليون يورو. فكم تساوي قيمته ذهبا وأرزا وقمحا، وقيمته السوقية لأندية إسبانية؟

وينتهي عقد ميسي الجديد في عام 2021، وفيما يلي نقارن قيمة شرطه الجزائي بقيمة بعض المواد المتداولة في السوق.

ويعادل عقد 7 أطنان من الذهب، و850 ألف طن من الرز، ومليار و700 ألف طن من القمح.

كما يعادل القيمة السوقية لأندية لاس بالماس وإسبانيول وبرشلونة وديبورتيفو لاكورونيا وإيبار وليغانيس وخيتافي وجيرونا مجتمعين، والدخل القومي لدول جزر مارشال وناورو وتوفالو مجتمعين أيضا.

وتبلغ قيمته مجموع صفقات: غونزالو هيغواين + بول بوغبا + لاغازيت + نغولو كانتي + خوان كواردادو.

كما يبلغ راتب ميسي الأسبوعي 646 ألف دولار، أي ما يعادل 14 كيلو من الذهب، وأكثر من 1600 طن من الرز، وأكثر من 3000 طن من القمح.

ويعادل ذلك الراتب الهائل مجموع رواتب نجوم كرة القدم إيدين هازارد وهاري كين وماركوس راشفورد وإيسكو ومانويل نوير.-سكاي نيوز عربية