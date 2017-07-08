سالم ووريكات والنجار أبطال سباق السرعة الثالث

الاصلاح نيوز-

فرض المتسابق حسام سالم حضوره في سباق السرعة الثالث الذي أقيم أمس على حلبة نادي السيارات الملكي برعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات.

وشهد السباق منافسة قوية حسمها سالم بفوزه بالمركز الاول فيما جاء في المركز الثاني غيث وريكات تلاه أيمن النجار ثالثا.

واشتعلت المنافسة في بطولة الأردن لسباقات السرعة بعد تساوي النجار وسالم ومحمد تيسير صاحب المركز الأول في البطولة، وستشهد الجولات المتبقية صراعا محتدما في ظل تقارب النقاط بينهم.

وقام المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات عثمان ناصيف ومدير السباق عمر زعرور ورئيس لجنة الحكام مجدي النشاشيبي واعضاء اللجنة فوزي صوالحة ويعقوب تابللو بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

نتائج سباق السرعة الثالث

1- حسام سالم (ميتسوبيشي ايفو 9) بزمن 1.16.98 دقيقة.

2- غيث الوريكات (ميتسوبيشي بروتو تايب) بزمن 1.17.16 دقيقة.

3- أيمن النجار(ميتسوبيشي بروتو تايب) بزمن 1.17.75 دقيقة.

4- محمد تيسير (ميتسوبيشي أيفو 6) بزمن 1.18.40 دقيقة.

5- مصطفى العطاري (سوبارو بي 22) بزمن 1.21.30 دقيقة.

6- يزن قطان (ميتسوبيشي ايفو 7)، بزمن 1.21.31 دقيقة.

7- ساهر فطافطة (سوبارو امبريزا اس تي اي) بزمن 1.22.39 دقيقة.

8- خاتشيك شاديان (اف 3 كوزورث) بزمن 1.22.68 دقيقة.

9- محمد نقاوة (ميتسوبيشي ايفو 7) بزمن 1.22.79 دقيقة.

10- أحمد جنكات (تويوتا كورولا جي تي) بزمن 1.24.28 دقيقة.

الكؤوس والفئات

كأس الفئة 14: حسام سالم .

كأس الفئة 13: سهيل أبو الروس.

كأس الفئة 11: حميد شخالتوغ.

كأس الفئة 9: أحمد جانخوت.

كأس الفئة 8: سلطان شديد.

كأس الفئة السادسة: على زوانة.

كأس الفئة 4 : محمود أبو عبيد.

كأس الفئة 1 :عاصم عارف.

كأس المبتدئين: ثائر المصري.