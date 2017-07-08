مانشستر يونايتد يضم لوكاكو مقابل 85.5 مليون يورو

الاصلاح نيوز-

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي، حامل لقب الدوري الأوروبي في كرة القدم، السبت توصله إلى اتفاق مع مواطنه ايفرتون لضم المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو في صفقة قدرة بنحو 85.5 مليون يورو.

وذكر النادي على موقعه الرسمي أنه: “توصل إلى اتفاق حول قيمة انتقال المهاجم روميلو لوكاكو، بانتظار الشروط الطبية والشخصية”.

وتمثل الصفقة ضربة كبيرة لتشلسي، فريق لوكاكو السابق ومدربه المستقبلي في يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي كان يرغب في اقتناصه من “الشياطين الحمر”.

وأوضح النادي أنه سيقدم معلومات اضافية في وقت قريب. وبحسب الصحف البريطانية سينفق يونايتد 85.5 ملايين يورو لضم المهاجم البالغ 24 عاما، والذي سيصبح خامس أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

ويبحث يونايتد عن بديل للمهاجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة الموسم الماضي ولم يجدد النادي عقده.

وسيجتمع لوكاكو مجددا بمورينيو الذي تخلى عنه في ولايته الثانية مع تشلسي ، لمصلحة ايفرتون في 2014.

وسجل لوكاكو 25 هدفا في الدوري الاخير وحل وراء الدولي هاري كاين (29) في ترتيب الهدافين.

ويسافر يونايتد إلى كاليفورنيا (الولايات المتحدة) الأحد للاعداد لموسمه المقبل.

واستهل لوكاكو، الكونغولي الأصل، مشواره مع اندرلخت في 2009 قبل انتقاله الى تشلسي الذي اعاره إلى وست بروميتش البيون وايفرتون، قبل أن يتخلى عنه نهائيا إلى الأخير في 2014 مقابل 32 مليون يورو فتألق في صفوفه وسجل له 53 هدفا في 110 مباريات البرميرليغ.

ورفض لوكاكو تمديد عقده مع ايفرتون الذي حسن شروطه المالية، بحجة انه يريد اللعب على مستوى أعلى.

وسجل اللاعب الذي يدري أعماله الوكيل الشهير مينو رايولا 20 هدفا في 59 مباراة مع منتخب بلجيكا.

وكان من المتوقع ان يعود لوكاكو الى ايفرتون الخميس لخوض التمارين الاعدادية للموسم، بيد انه ظهر في صورة مع صديقه الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يونايتد وأغلى لاعب في العالم، خلال عطلتهما في لوس أنجليس في الولايات المتحدة.

وبحسب تقارير صحافية، فضل لوكاكو الذي يتوقع ان ينال 200 الف جنيه استرليني (226 الف يورو) في الاسبوع، فضل يونايتد على فريق طفولته تشلسي، بحكم صداقته مع بوغبا ورأي وكيله رايولا.

وأشارت صحيفة “غارديان” الى ان الصفقة قد تتضمن مكافآت اضافية بقيمة 17 مليون يورو وعودة المهاجم واين روني الى صفوف ناديه الاصلي ايفرتون (11 مليون يورو)، ليصل اجمالي الصفقة الى 113 مليون يورو وهو رقم قياسي عالمي.

وكان رايولا قد حقق ارباحا كبيرة العام الماضي من يونايتد، فحصل على 40 مليون جنيه (45،2 مليون يورو) لقاء انتقال بوغبا من يوفنتوس الايطالي الى يونايتد، بالاضافة الى انضمام النجمين ابراهيموفيتش ولاعب الوسط الارميني هنريك مخيتاريان الى ملعب “أولد ترافورد”.

وذكرت تقارير بريطانية ان تشلسي أحجم عن دفع حصة رايولا في صفقة محتملة لضم لوكاكو.

وساهمت اصابة زلاتان وتراجع اداء المخضرم روني في تسرعي وتيرة انتقال لوكاكو الى يونايتد، الذي فشل ايضا في استقدام مهاجم ريال مدريد الاسباني الفارو موراتا.- (أ ف ب)