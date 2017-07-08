5 لاعبين للدفاع عن النفس يشاركون في الألعاب العالمية

الاصلاح نيوز-

يشارك الأردن في النسخة العاشرة من الألعاب العالمية والتي تستضيفها مدينة فروتسواف البولندية خلال الفترة من 20 إلى 30 تموز(يوليو) الحالي بمشاركة أكثر من 3000 آلاف رياضي من 110 دولة.

ويمثل الأردن في هذه الألعاب خمسة رياضيين هم ، لمى قبج وحيدر الرشيد (الجوجيتسو) ، علي خلف وبراء العبسي (الكيك بوكسينغ) ومحمد سلامة (مواي تاي).

ويتم اختيار الرياضيين المشاركين في الألعاب العالمية من خلال احتلالهم المراكز الأولى في البطولات الخاصة برياضتهم أو من خلال البطولة التأهيلية.

وتضم الألعاب العالمية ، الرياضات غير المدرجة في دورة الألعاب الأولمبية ، ويتم تنظيمها من قبل الجمعية الدولية للألعاب العالمية “IWGA” المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وكانت النسخة الأولى من هذه الألعاب قد انطلقت في مدينة سانتا كلارا الأميركية عام 1981.

ويمتلك الأردن من خلال مشاركاته السابقة في هذه الألعاب أربع ميداليات تحققت جميعها في رياضة التايكواندو من خلال، محمد الزعبي وفراس الجيوسي “ميدالية فضية بدورة كارلسروه بألمانيا 1989 وعمار الصبيحي – ميدالية برونزية بدورة كارلسروه بألمانيا 1989 ، طارق ابو سبيتان – ميدالية برونزية، دورة لاهاي – هولندا 1993”.