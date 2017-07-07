الأندية الأردنية تغيب عن دوري أبطال آسيا الموسم المقبل

الاصلاح نيوز-

تحتجب الاندية الاردنية لكرة القدم عن الظهور في الدور التمهيدي لدوري ابطال آسيا في الموسم القادم 2017-2018، لتقتصر المشاركة فقط على دور المجموعات لكأس الاتحاد قارياً.

وفي التفاصيل، تعذر على الاندية التي يحق لها التقدم بالمشاركة في دوري الابطال، استيفاء الشروط الآسيوية المطلوبة، والتي باتت اكثر صرامة في الموسم الحالي مقارنة بـ «التسهيلات» التي كانت تُمنح لها على امتداد الاعوام الماضية.

ولم تنجح الاندية في تحقيق الشروط الآسيوية التي تركزت على متطلبات ادارية وبيانات مالية وهيكل وظيفي وفني، الى جانب بعض التفاصيل الاخرى، لتنتهي المهلة التي حددها الاتحاد القاري حتى اواخر الشهر الماضي دون بلوغ المعايير المطلوبة، ما يؤكد غياب الاندية الاردنية عن تصفيات دوري الابطال بشكل رسمي.

وفهم بان الاتحاد سعى خلال الفترة الماضية الى توفير كافة المتطلبات اللازمة لانجاح مساعي الاندية في المشاركة بدوري الابطال، عبر تحقيق شروط الملاعب والتفاصيل التنظيمية الى جانب تقديم دور ارشادي بارز، لكن «الآسيوي» اصر على ان تتقدم الاندية بنفسها في طلبات المشاركة وتعبئة بيانات واضحة تتضمن شروحات لمختلف التفاصيل التي تشمل الية عمل الفئات العمرية وغيرها من النقاط الرئيسية.

واكدت مصادر صحفية ان الاتحاد لم يتسلم كتاباً رسمياً من «الاسيوي» يؤكد غياب الاندية عن دوري الابطال، لكن انقضاء المدة القانونية دون تحقيق الشروط والمعايير اللازمة يعني ضمناً الخروج من حسابات المشاركة في البطولة الاهم قارياً على مستوى الاندية.

في المقابل، فان تشدد الاتحاد الاسيوي قبل انطلاق الموسم على ضرورة تطبيق كافة الشروط والمعايير بشكل تفصيلي دون اي «تسهيل»، سينسحب على المشاركة في كأس الاتحاد في الموسم بعد القادم 2018-2019، الامر الذي يتطلب حراكاً جاداً من الاندية خلال الاشهر القادمة لاستيفاء كافة المتطلبات لضمان الحضور القاري، وتجنب الخروج من كأس الاتحاد ايضاً!

وكان الاتحاد الآسيوي سمح بمشاركة الوحدات الموسم الماضي بتصفيات دوري الابطال، متجاوزاً عن بعض المعايير والتفاصيل، قبل ان يعاود «تشديده» هذا الموسم على ضرورة الاستجابة لمختلف الشروط وبشكل كامل قبل منح التراخيص التي تتيح المشاركة، ما حال دون تطبيق الاندية لها بالشكل المطلوب.

ويتوجب على الاندية الاخذ بعين الاعتبار اهمية العمل بشكل منتظم ومحدد في مختلف الجوانب الادارية والمالية والفنية التي يركز عليها الاتحاد الآسيوي، للحصول على التراخيص وضمان المشاركة في المسابقات القارية، الامر الذي يتطلب مزيداً من الجهد خلال الفترة القادمة للاستجابة للشروط والمعايير المحددة.

يذكر ان الفيصلي بطل الدوري والكأس محلياً، والجزيرة الوصيف، ينتظران المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي الموسم القادم والذي يبدأ في اذار من العام القادم 2018.