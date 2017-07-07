تأهل عرموش والعطاونة وبشناق بـ قوى آسيا

الاصلاح نيوز-

تأهل لاعبا المنتخب الوطني لالعاب القوى شريف العطاونة وتمارا عرموش الى نهائي سباق 1500م الذي سيقام اليوم ضمن فعاليات بطولة آسيا الـ 22 للرجال والسيدات المقامة حاليا بمدينة أوديشا الهندية.

وجاء تأهل العطاونة بعد احتلاله المركز الرابع في مجموعته بزمن قدره 3:57.93 د، فيما جاء بالمركز الاول القطري جمال بـ 3:56:94د، والثاني الهندي سيدهانتا ادهيكاري بـ 3:57::46 د والثالث التايلاندي يوثين يابراجان بـ 3: 57:78 د، في حين حلت عرموش بالمركز الثالث في مجموعتها بزمن 4:25:84 د، وجاءت بالمركز الاول الصينية جينج مين بـ 4:24:84 د، وثانية اليابانية نوزمي تانكا بـ 4:25:08 د.

وتأهل الى قبل نهائي سباق 400م عبد الرحمن ابو الحمص بعد أن حل بالمركز الرابع حيث قطع مسافة السباق بزمن 49:08 ث، وجاء بالمركز الاول الهندي اروكيا راجيف46:41 ث، والثاني لاعب سيرلانكي بـ 46:82ث.

وفي سباق400م حطمت البطلة عليا بشناق الرقم الاردني بزمن 56،49 ث علما ان اللاعبة من فئة الناشئات وتشارك مع السيدات وقد حققت النجمة ارقاما مميزة خلال العام الحالي، واستطاعت بشناق امس ان تتأهل كذلك لنصف نهائي سباق 100متر بزمن قدره 12.42ث ويقام النهائي اليوم