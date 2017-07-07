منع السفن القطرية من المرور بموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الاصلاح نيوز-

أعلن رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش منع السفن القطرية من المرور في هذه الموانئ أو دخولها، حرصا على الأمن القومي المصري.

وقال الفريق مميش – في تصريح صحفي اليوم أن ذلك يأتي في ضوء قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وتنفيذاً لقرارات الدولة المصرية بشأن وقف التعامل مع قطر. وأضاف أن تلك القرارات تسري على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لأنها مياه إقليمية، تحكمها الدولة المصرية في مرور السفن من عدمه، ولا تسري على قناة السويس التي تعد مجرى ملاحي عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة السفن العابرة. موضحاً أن السفن القطرية المارة بموانئ المنطقة ليست حاملات بضائع كبيرة، أما تمر بالمجرى الملاحي بقناة السويس هي سفن غاز ولا يمكن منع عبورها.

بترا