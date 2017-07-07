الاتحاد الأوروبي يهدد ترامب بإجراءات مضادة حال إغلاقه السوق الأمريكية

الاصلاح نيوز-

هدد الاتحاد الأوروبي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات مضادة حال إغلاقه السوق الأمريكية أمام شركات الصلب الأوروبية.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الجمعة قبيل قمة مجموعة العشرين في هامبورغ: ‘أريد أن أخبرهم بأننا سنتخذ إجراءات مضادة في غضون أيام قليلة، الحمائية طريق غير سليم على الإطلاق’.

وكان ترامب أمر في أبريل (نيسان) الماضي بالتحقيق في محاولات البلدان المصدرة للصلب لإغراق أسواق الولايات المتحدة بالمنتجات الرخيصة، وما إذا كانت واردات الصلب من الاتحاد الأوروبي تشكل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.

وقال ترامب حينها: ‘الصلب مهم سواء بالنسبة لاقتصادنا أو لجيشنا، هذا مجال لا يمكن أن نعتمد فيه على دول أخرى’

ويأتي النزاع على خلفية سياسة ‘أمريكا أولاً’ التي يتبعها ترامب، وتعرض هذه السياسة القائمة على الانعزال الاقتصادي التوافق بين الدول الاقتصادية الكبرى للخطر.

د ب أ