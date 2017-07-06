“الملكية” تنتظر الموافقة الامريكية لرفع الحظر عن حمل الالكترونيات

الاصلاح نيوز-

تنتظر شركة الملكية الأردنية للطيران، موافقة السلطات الأميركية، على رفع الحظر عن حمل الاجهزة الإلكترونية، على متن طائراتها المتجهة إلى الولايات المتحدة الامريكية.

وقال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الملكية الاردنية باسل الكيلاني، إن ‘الملكية’، تنسق مع السلطات الأميركية المعنية بالطيران، وتنتظر موافقتها على رفع الحظر عن الإلكترونيات.

وأوضح الكيلاني أن الشركة ستعلن موافقة السلطات الأميركية على رفع الحظر، حال وقوع ذلك، ورفع الحظر عن نقل الإلكترونيات على متن طائرات ‘الملكية’، قريبا.

وكانت شركتا طيران الإمارات، والخطوط الجوية القطرية، أعلنتا الخميس، عن رفع الحظر عن حمل الأجهزة الإلكترونية على رحلاتها؛ من مطاري دبي الدولي والدوحة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وكان الأمن القومي الأميركي، فرض حظرا على اصطحاب الإلكترونيات على متن طائرات قادمة للولايات المتحدة، تابعة لعدد محدود من شركات الطيران التي تتخذ من منطقة الشرق الأوسط مقرا لها.