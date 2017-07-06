“الاردنية” تسمح لطلبتها دراسة تخصصين في نفس الوقت

الاصلاح نيوز-

وافقت رئاسة الجامعة الأردنية اليوم الخميس، على السماح لطلبتها بدراسة تخصصين بكالوريوس في ذات الوقت على ان يكون التخصصين ضمن معدل القبول في التوجيهي، بحسب مصدر في دائرة العلاقات العامة.

وقال المصدر إنه تم اقرار تعليمات جديدة تتيح للطالب الاستفادة من ميزة دراسة تخصصين في آن واحد، مع احتساب المواد المشتركة بينهما ضمن الساعات المقطوعة عند دراستها في أي من التخصصين.

وأكد، انه سيبدأ تطبيق القرار الجديد مطلع العام الدراسي المقبل، مشيرا الى ان التعليمات السابقة كانت تمنع خضوع الطالب لبرنامجين بكالوريوس في ذات الوقت.

وبين المصدر ان هذا القرار يصب في مصلحة الطلبة بالدرجة الأولى، إذ يمكنهم من دراسة تخصصين بكالوريوس في وقت أقل، خصوصا مع ميزة احتساب المواد المشتركة والذ يقلل من مدة دراسة التخصص الواحد، وفي مصلحة الجامعة بالدرجة الثانية حيث يعود عليها بالفائدة المادية.