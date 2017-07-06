الذهب ينخفض نصف دينار للغرام

الاصلاح نيوز-

انخفض سعر غرام الذهب نصف دينار خلال أسبوع، بعد أن تراجع سعر الأونصة عالميا إلى مستوى 1224 دولارا أمس، بحسب أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان.

يأتي هذا بعد أن وصل سعر أونصة الذهب إلى مستوى 1245 دولارا نهاية الأسبوع الماضي.

وبلغ سعر غرام الذهب في السوق المحلية من عيار 24 نحو 28.2 دينارا وغرام الذهب من عيار 21 نحو 25 دينارا وعيار 18 بلغ 21.2 دينارا.

وبلغ سعر الليرة الرشادي 178 دينارا والليرة الإنجليزي 203 دنانير.

إلى ذلك، بين علان أن قوة الدولار هي السبب وراء نزول أسعار الذهب، وتحديدا بعد بيانات أميركية عن الاقتصاد وارتفاع عوائد السندات الأميركية.

وبحسب تقارير عالمية، فقد انخفض الذهب يوم أمس بعدما أظهر محضر اجتماع لجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) انقسام واضعي السياسات بشأن توقعات التضخم وكيفية تأثيرها على الوتيرة المستقبلية لرفع أسعار الفائدة.

وأظهرت تفاصيل الاجتماع الذي عقد يومي 13 و14 حزيران (يونيو) وصوت فيه المجلس لصالح رفع أسعار الفائدة، أن العديد من المسؤولين كانوا يريدون إعلان بدء عملية خفض محفظة المجلس الكبيرة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحلول نهاية آب (أغسطس)، بينما أراد آخرون الانتظار حتى وقت لاحق من العام.

ويترقب المستثمرون أيضا مجموعة من البيانات الأميركية من المقرر أن تعلن في وقت لاحق منها تقرير إيه.دي.بي للوظائف وطلبات إعانة البطالة ترقبا لأي مؤشرات قبيل إعلان بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية.

وأما بالنسبة للطلب المحلي على أسواق الذهب، فبين علان أن الإقبال في ذروته مع موسم الأعراس بين العيدين ووجود المغتربين.

وقال “إن الطلب جيد جدا وتحسن منذ نهاية رمضان، ونتوقع أن يستمر حتى بعد عيد الأضحى المقبل”.