طلبة “توجيهي” يجمعون على سهولة أسئلة الثقافة الإسلامية

الاصلاح نيوز–

واصل طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” للدورة الصيفية الحالية تأدية امتحاناتهم في المباحث المقررة أمس، حيث امتحن طلبة الفروع الأكاديمية بمبحث الثقافة الإسلامية/ المستوى الثالث، فيما امتحنت الفروع المهنية بالمستوى الثاني من المادة نفسها.

وعبر الطلبة عن ارتياحهم لسير مجريات الامتحان ومستوى ونمطية الأسئلة، لافتين إلى أن الأسئلة كانت “من داخل المنهاج المقرر وتراعي مستويات وقدرات الطلبة المختلفة”.

وقال الطالب عمر الكيالي من الفرع العلمي إن الأسئلة جاءت “سهلة ومباشرة وضمن المقرر المدرسي”، لافتا إلى أن “المدة الزمنية كافية، وأغلبية الطلبة أنهوا الإجابة قبل نهاية الوقت”.

وشاطرته الرأي سناء عربيات (علمي) بقولها إن الأسئلة “سهلة ومناسبة، وأن المتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها بسهولة”، لافتة الى ان مدة الامتحان البالغة ساعتين، “كافية للإجابة”.

وأظهرت سهى فاروق (ادبي) ارتياحها ورضاها عن الامتحان، مبينة أن الأسئلة “واضحة وتتناسب مع قدرات الطلبة”.

وشاركتها الرأي حنين مسلماتي (إدارة معلوماتية)، حيث قالت إن الأسئلة “لم تكن صعبة، وتراعي الفروقات بين الطلبة، والمدة كافية”.

واتفق مع هذا الرأي محمد هشام (صحي)، بقوله إن الأسئلة “سهلة ومن المنهاج والكتاب المدرسي، ومناسبة لجميع المستويات والقدرات”، لافتا إلى أن المدة الزمنية المقررة “مناسبة لطبيعة ومستوى الأسئلة”.

ولم يختلف رأي طلبة الفروع المهنية حول أسئلتهم، حيث أكدوا أنها كانت “من المنهاج المقرر، ولا غموض فيها، والأجواء مريحة، والمدة كافية”. وأكد عامر محيسن (صناعي) أن الأسئلة “سهلة وضمن المقرر المدرسي”، لافتا إلى أن قاعة الامتحان “اتسمت بالهدوء، وجميع الطلبة تقيدوا بتعليمات الامتحان”.

وبين فادي الدلة (زراعي) أن “الأسئلة لم تكن صعبة وتتناسب وقدرات الطلبة”، مؤكدا أن المدة “مناسبة لطبيعة ومستوى الأسئلة”.

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