17 تموز موعدا للحكم في قضية الجفر

الاصلاح نيوز –

توقع القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف ان تصدر المحكمة العسكرية المختصة ، في 17 من تموز الحالي حكمها النهائي في قضية الجفر .

وتابعت المحكمة العسكرية المختصة الخميس ، النظر في قضية الجفر ولليوم الثاني على التوالي الاستماع للبينات الدفاعية للمتهم بقتل 3 من القوات الامريكية باطلاق النار عليهم دافعا ببراءته من التهم المسندة له.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت الخميس برئاسة القاضي العفيف وعضوية القاضيين العسكريين المقدم عبد الله الفواز والرائد صفوان الزعبي، وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي العسكري الرائد عوض الدعجة ووكيل الدفاع عن المتهم المحامي الدكتور صبحي المواس.

وقدم شاهدا الدفاع عن المتهم، اللذان طلب وكيل الدفاع عن المتهم استدعاءهما، وهم الطبيب الذي عاين المتهم وأشرف على فحصه ومدير مركز دفاع مدني الجفر، إفادتيهما الدفاعية.وقررت المحكمة تأجيل النظر بالقضية الى يوم الاثنين القادم الموافق للــ10 من تموز لتمكين المدعي العام ووكيل المتهم من تقديم مرافعاتهم الخطية في القضية.واشاد اهالي الضحايا الذين سمح لهم بحضور جلسات المحاكمة بالدور الهام للمحكمة العسكرية برئاسة القاضي العفيف على سرعة اجراءات التقاضي خلال فترة قياسية وسرعة ووضوح اجراءات المحاكمة وشفافية وعلنية الجلسات معتبرين ان القضاء العسكري الاردني محل تقدير واحترام بحسب بترا .

ويحاكم الجندي المتهم بجناية القتل القصد الواقع على اكثر من شخص خلافا لاحكام المادة 327 من قانون العقوبات، والتي تصل العقوبة في حال ثبوتها الى الاشغال الشاقة المؤبدة.