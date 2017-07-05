ضربة موجعة لــ”بي إن سبورتس”

الاصلاح نيوز-

نقلت صحيفة “الجزيرة” السعودية، الأربعاء، عن مصادر مطلعة قوله إن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، للبنوك العاملة في المملكة وشركة أميركان إكسبرس السعودية، وجهت بمنع إجراء الحوالات المالية لصالح قنوات “بي إن سبورتس” القطرية.

وأوضح المصدر أن مؤسسة النقد قررت إيقاف ومنع إجراء العمليات المالية بجميع وسائل الدفع المستخدمة، سواء أكانت بطاقات ائتمانية أو بطاقات دفع أو تحويل أو أي وسيلة أخرى إلى شركة “بي إن سبورتس” في المملكة لقاء إصدار أو تجديد الاشتراك في قنواتها وخدماتها.

وأشار المصدر، الذي لم تذكر الصحيفة هويته، أن الإجراء يشمل العملاء الأفراد والعملاء الاعتباريين والكيانات من وكلاء وموزعين وغيرهم، سواء أكان طلب الدفع بطريقة مباشرة إلى القناة نفسها أو إلى حساباتها البنكية أو بطريقة غير مباشرة من خلال حسابات وسيطة أو عبر حسابات الآخرين سواء داخل المملكة أو خارجها.

كما شددت “ساما” على البنوك برصد جميع محاولات الدفع والتحويل للشركة والإبلاغ عنها إلى الإدارة العامة للرقابة على البنوك في المؤسسة أولاً بأول، مع أهمية متابعة تلك البنوك للمستجدات والتغيرات التي قد تحدث على وسائل وسبل الاشتراك والتجديد بصفة مستمرة.

وأوضحت مؤسسة النقد أن هذه الخطوة تأتي بناء على الصلاحيات المخولة للمؤسسة ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي بوضع التعليمات كلما تطلب الأمر، وكذلك إشارة إلى قرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بإلغاء تراخيص قنواتbein sport في المملكة، ومنع، وإصدار، أو تجديد الاشتراك في القنوات التابعة لها.

يشار إلى أن شبكة “بي إن سبورتس”، التي تملكها قطر، تعاني من أزمة حقيقية بعد فقدان معلقين كبارا أنهوا علاقتهم مع الشبكة بعد أن قطعت دول عربية بارزة علاقاتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة بسبب تمويلها للإرهاب.