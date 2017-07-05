سباق السرعة الثالث ينطلق الجمعة بمشاركة “نخبة” الأبطال

الاصلاح نيوز-

يرعى سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين للأردنية لرياضة السيارات سباق السرعة الثالث الذي ينطلق يوم الجمعة في حلبة نادي السيارات الملكي بمشاركة “نخبة” من أبطال سباقات السرعة.

وأعلنت الأردنية لرياضة السيارات عن مشاركة أقوى المنافسين في بطولة الأردن لسباقات السرعة أمثال: محمد تيسير وأيمن والنجار وحسام سالم ويزن قطان وغيث وريكات ورائد دهشان ومصطفى عطاري وغيرهم من أبطال سباقات السرعة.

ويبلغ عدد جولات السباق جولتين وجولة ثالثة لأفضل 13 متسابقا، ووفق التعليمات التكملية للسباق يقام من الساعة 2.30 ظهرا إلى الساعة 5 مساء اليوم الخميس ، التدقيق الإداري والتوثيق وتوزيع أرقام المتسابقين وتوزيع مخطط مسار الطريق والفترة من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 5.30 مساء إجراء عملية الفحص الفني ومن الساعة 3.30 عصرا إلى الساعة 6.30 مسار عملية التدريب على المسار سيرا على الأقدام في نادي السيارات، الساعة 8 مساء الإعلان عن قائمة المشاركين والتصنيف النهائي للمصرح لهم بالتسابق.

والسباق، يندرج ضمن القوانين الدولية للسيارات والتعليمات الصادرة عن الاتحاد الدولي (فيا)، والتعليمات العامة الصادرة عن الأردنية لرياضة السيارات.

ويتصدر الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات السرعة والدفع الرباعي محمد تيسير برصيد 47 نقطة، ويلحق به أيمن النجار بالمركز الثاني برصيد 45 نقطة، ويحتل حسام سالم المركز الثالث برصيد 40 نقطة، وغيث وريكات المركز الرابع برصيد 38 نقطة فيما يحتل يزن قطان المركز الخامس برصيد 32 نقطة/ ومحمد أبده المركز الأول في فئة الدفع الخلفي برصيد 27 نقطة، ويلحق به في المركز الثاني سالم طعيمة برصيد 25 نقطة. وسهيل أبو الروس المركز الثالث برصيد 16 نقطة، وحميد شخالتوغ المركز الرابع برصيد 16 نقطة، وخاتشيك شاديان المركز الخامس برصيد 12 نقطة.

ويأتي أحمد علقم بالمركز الأول في فئة الدفع الأمامي برصيد 25 نقطة وأحمد محمد المركز الثاني برصيد 15 نقطة ويحتل عاصم عارف المركز الثالث برصيد 12 نقطة ويحتل ضياء كرزون المركز الرابع برصيد 12 نقطة وعلي زوانة المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

ومن أبرز المتسابقين المشاركين في سباق السرعة الثالث: عامر موسى – تويوتا ستارليت، خاتشيك شاديان – اف 3 كوزورث، حميد شحالتوغ – بي ام دبليو، خالد نقاوة – تويوتا كورولا لؤي جرار- تويوتا كورولا، سهيل أبو الروس – اوبل كاديت، عدنان حسين – هونداي اكسنت ، بلال قبلاوي – ميتسوبيشي لانسر، عاصم عارف – دايهاتسو سيريون، طه ابو عادي – تويوتا ستارليت، أحمد علقم – سيات كوردوبا، جمال نقاوة – تويوتا ستارليت، محمد صوالحة – فولفو 360، أحمد جانخوت – تويوتا كورولا، علي زوانة – ميتسوبيشي لانسر، حسام سالم – ميتسوبيشي ايفو 9، سالم طعيمة – بي ام دبليو اي 30، محمود أبو عبيد – مرسيدس C200K، بهاء الدلقموني – سوبارو امبريزا، فارس الدلقموني – سوباروامبريزا، ساهر فطافطة – سوبارو امبريزا اس تي اي، ضياء كرزون – تويوتا كورولا، ادريس الشيشاني – بي ام دبليو 2002 تي اي اي، أيمن النجار- ميتسوبيشي بروتو تايب، غيث الوريكات – ميتسوبيشي بروتو تايب، سلطان شديد – سوبارو امبريزا، محمد نقاوة – ميتسوبيشي ايفو 7، رائد دهشان – سوبارو امبريزا ، يزن قطان – ميتسوبيشي ايفو 7، محمد تيسير أيفو 6، مصطفى العطاري- سوبارو بي 22، ثائر المصري – تويوتا كورولا، هاشم ابو شيخة – هونداي جنيسيز.