انزو زيدان يؤكد انه “مختلف” عن والده زين الدين

الاصلاح نيوز-

أكد انزو زيدان انه “لاعب مختلف”عن والده زين الدين زيدان الأربعاء خلال تقديمه رسميا لانصار ناديه الجديد ديبورتيفو الافيس الذي انتقل اليه بموجب عقد لثلاث سنوات من كاستيا (درجة ثالثة) الفريق الرديف لريال مدريد.

وقال انزو (22 عاما) الذي يشغل مركز والده كلاعب وسط مهاجم “لا افكر كثيرا في هذا الامر. انا انزو، انا مختلف (عنه)… انا لاعب مختلف” عن اسطورة المنتخب الفرنسي وفريق ريال مدريد ومدرب الأخير حاليا.

وانتقل الابن البكر لزين الدين والذي كان يشرف عليه في كاستيا قبل ان يصبح مدرب الفريق الاول في النادي الملكي، الى ديبورتيفو الافيس (درجة اولى) الاسبوع الماضي ولثلاثة مواسم.

ولعب الموسم الماضي مباراته الاولى مع الفريق الاول وذلك في مسابقة كأس اسبانيا ضد كالتشورال ليونيسا المتواضع من الدرجة الثالثة.

وخاض انزو الفرنسي-الاسباني مع كاستيا 78 مباراة سجل خلالها 7 اهداف وحقق 15 تمريرة حاسمة، حسب ما اوضح ناديه الجديد الافيس.

وعن احتمال عودته الى ريال مدريد بموجب بند في عقده يجيز للفريق الملكي شراءه حسب الصحافة المحلية، اجاب “في هذه اللحظة، لا اعتقد ذلك”.

وفاجأ فريق الافيس الباسكي الجميع في موسم 2016-2017 حين بلغ المباراة النهائية من كأس اسبانيا وخسر امام برشلونة، وظهر في صفوفه خصوصا الشاب ثيو هرنانديز الذي رجحت الصحافة احتمال انتقاله الى ريال مدريد. -(أ ف ب)