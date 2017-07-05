ترجيح بدء تنفيذ ‘‘أنبوب نفط البصرة العقبة‘‘ قبل نهاية 2017

الاصلاح نيوز-

قال مصدر عراقي مسؤول “إن الحكومتين الأردنية والعراقية ستبدآن خلال الأسبوع المقبل بالمفاوضات الفنية النهائية حول مشروع خط النفط بين البلدين”.

وأضاف المصدر، في تصريح صحفي أمس، أن وفدا من وزارة النفط العراقية سيزور المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء التفاوض حول جوانب فنية عدة منها الملفات البيئية المتعلقة بالمشروع.

ووقعت المملكة مع العراق في 9 نيسان (إبريل) 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع تصل لـنحو 18 مليار دولار.

ورجح المصدر أن تستمر هذه المفاوضات مدة شهرين ليبدأ بعدها التنفيذ الفعلي للمشروع على الأرض.

وقال مصدر عراقي آخر “إن بلاده أنهت جميع الأمور الفنية المتعلقة بخط النفط بين العراق والأردن”.

وتوقع أن يبدأ العمل بتنفيذ الجزء الواقع داخل الأراضي الأردنية مع نهاية العام الحالي.

وتقدر كلفة تنفيذ المشروع داخل الأراضي الأردنية بنحو 6 إلى 8 مليارات دولار تنفذه شركة “ماس” الدولية.

وستتحمل الحكومة العراقية كلفة إنشاء الخط من البصرة إلى النجف، فيما سيتم استكمال الخط من النجف إلى الحدود الأردنية وفقا لأسلوب سيتم بناؤه وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T) على أن تنتقل ملكية الخط بعد 20 عاما إلى الأردن.

ويتضمن المشروع أنبوبا فرعيا بطول 60 كيلومترا يصل لمصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء (20 كيلومترا شرق عمان) ليواصل امتداده بعد ذلك إلى المنفذ التصديري في العقبة؛ حيث سينقل خط الأنبوب من البصرة إلى العقبة ما يزيد على مليوني برميل نفط مكرر يوميا.

كما سيتضمن المشروع أنبوبا للغاز الطبيعي يزود الأردن بنحو 100 مليون قدم مكعبة يوميا، فيما تذهب باقي الكميات التي يتم ضخها خلاله لتشغيل محطات الضخ في منفذ التصدير.