الدول الأربع تتسلم رد قطر

الاصلاح نيوز-

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر تسلمت عبر الكويت الرد القطري الرسمي، مشيرة إلى أن الدول الأربع سترد عليه “في الوقت المناسب”.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر إن “الدول الأربع تلقت الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية.. وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب”.

وأعلنت السعودية أنها تسلمت الرد القطري الرسمي، وذلك قبل ساعات من اجتماع لهذه الدول لتقييم الرد وتحديد الخطوات المقبلة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على حسابها في تويتر إن “الوزير عادل الجبير تسلم من وزير الدولة الكويتي الشيخ محمد العبدالله الصباح الرد القطري الرسمي على مطالب الدول المقاطعة”.

وأوضحت الوزارة أن الجبير تسلم الرد القطري خلال استقباله الوزير الكويتي في جدة، المدينة الواقعة في غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر.

وكانت الدول الأربع أعلنت فجر الاثنين أن المهلة التي منحتها للحكومة القطرية للرد على المطالب الـ13 التي قدمتها إليها والتي انتهت ليل الأحد تم تمديدها 48 ساعة نزولا عند طلب أمير الكويت الذي يتوسط لحل هذه الأزمة.

وكانت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت في 5 حزيران (يونيو) علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات “إرهابية” وآخذة عليها التقارب مع إيران.

لكن الدوحة التي تضم أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الإرهاب.

وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوة الإمارة الغنية إلى تخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة “الجزيرة”.

والاثنين، قدمت قطر ردها الرسمي على هذه المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة الدبلوماسية الأكبر في الشرق الأوسط منذ سنوات.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلون عن الدول الأربع في القاهرة اليوم لتقييم الرد القطري وتحديد الخطوات اللاحقة.

وكان الجبير أعرب مساء الاثنين عن الأمل في أن يكون رد قطر “إيجابيا”. وقال “نأمل في رد إيجابي لحل الأزمة”، مؤكدا أن الرد القطري “سيخضع لدراسة دقيقة”.-(ا ف ب)