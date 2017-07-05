فريحات يتابع تمرينا تعبويا ليليا لسلاح الجو

الاصلاح نيوز-

تابع رئيس هيئة الاركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، مساء الثلاثاء، مجريات التمرين التعبوي الليلي الذي نفذته إحدى وحدات سلاح الجو الملكي.

واستمع الفريق الركن فريحات إلى إيجاز عسكري قدمه قائد التمرين حول المجريات والإجراءات المتخذة لتنفيذه، حيث اشتمل التمرين على تطبيقات ميدانية وعمليات الاقتحام الجوي، بإسناد من الطائرات العمودية المقاتلة.

وأبدى المشاركون مهارة ولياقة بدنية عالية أثناء تطبيق مراحل التمرين عكست المستوى المتميز الذي يتمتعون به.

حضر التمرين قائد سلاح الجو الملكي وعدد من رؤساء الهيئات في القيادة العامة وكبار الضباط في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.-(بترا)