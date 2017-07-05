الغارديان: الاردن قد ينضم للدول المقاطعة لقطر

الاصلاح نيوز-

كشف دبلوماسيون عن اتجاه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، إلى زيادة العقوبات الاقتصادية وتوسيع نطاق عزلة الدوحة الدبلوماسية إضافة إلى تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حسب ما ذكرته صحيفة ‘الغارديان’، أمس الثلاثاء.

الدبلوماسيون وإن استبقوا اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع المرتقب في القاهرة اليوم الأربعاء، إلا أنهم أضافوا للغارديان وجود اتجاه بأن تنضم الكويت التي لعبت دور الوسيط في الأزمة والأردن لركب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

وفي محاولة من الجانب القطري، لإظهاران اموالها قادرة على تحمل أي عزلة اقتصادية طويلة الأجل، أعلنت قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، عن زيادة انتاج الغاز، أمس الثلاثاء.

يرى مراقبون أن سعي الدوحة لتعزيز مكانتها كأكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال يحتم عليها تعاوناً أكبر مع طهران خاصة أنهما تقتسمان حقل غاز بحري مشترك.

كما أن خطوة الدوحة تشكل نكسة كبيرة لمخططات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الساعي للتوسع في سوق الطاقة العالمي وخلق فرص في قطاع الغاز ما يفتح قطر على نافذة خلاف جديدة.

كما أكدت مصادر دبلوماسية، أن الرئيس ترامب، طالب قطر بإنهاء تواجد القوات التركية في الدوحة وقبول مطالب الدول الـ4 وإلا سيتم تجميد اموالها لدعمها للإرهاب.