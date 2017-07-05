“الحج والعمرة” تلزم حافلات المعتمرين بالفحص الفني

الاصلاح نيوز-

اكد مدير عام دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش انه لن يسمح لأي حافلة بمغادرة المملكة مالم تكن خضعت للفحص ولديها تصريح بالمغادرة موقع من هيئة قطاع النقل البري وادارة الترخيص ودائرة الحج والعمرة .

وقال البطوش ان اجتماعا عقد بدائرة الحج والعمرة ضم كلا من مدير عام الدائرة ومدير عام هيئة قطاع النقل البري ومدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات ومدير عام شركة تطوير معان لوضع الية لتنفيذ قرارات اللجنة الوزارية التي عقدت اجتماعها يوم الخميس الماضي في وزارة الاوقاف وتم الاتفاق فيه على اعتماد واحة معان مركزا لفحص حافلات نقل المعتمرين للتأكد من سلامتها ومطابقتها للتعليمات.

وأضاف انه تم الاتفاق على توزيع المسؤولية بين الجهات المختصة بحيث تتولى ادارة الترخيص فحص الحافلة فنيا وتقوم هيئة قطاع النقل البري بمنحها التصريح اللازم بعد ان تستوفي الحافلة جميع المتطلبات اللازمة للحصول على التصريح وتقوم دائرة الحج والعمرة بالتدقيق على اسم الشركات وعلى عقود المعتمرين الخاصة بسكنهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والباجات التعريفية الخاصة بهم.

واشار البطوش إلى انه وبناء على توجيهات وزير الاوقاف الدكتور وائل عربيات فان عقد مثل هذا الاجتماع سيستمر، وتم الاتفاق على زيارة واحة معان في بداية الاسبوع المقبل للاطلاع على واقع الواحة ومدى جاهزيتها لاستقبال حافلات المعتمرين.

بترا