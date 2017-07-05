الاربعاء .. بداية تراجع الموجة الحارة

الاصلاح نيوز-

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في مختلف المناطق وشديدة الحرارة في المناطق المنخفضة والصحراوية.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة تنشط بعد الظهر في المناطق الصحراوية وتكون مثيرة للأتربة في تلك المناطق.

في خليج العقبة:

– الرياح: شمالية معتدلة الى نشطة السرعة.

– حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف الى متوسط ارتفاع الموج (30-35 سم).

– درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً:

تكون الاجواء مُعتدلة بشكلٍ عام، حيثُ تنخفض درجات الحرارة مُقارنةً بالليالي السابقة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة العظمى و الصغرى المتوقعة:

شرق عمان: من 34 الى 24

غرب عمان: من 33 الى 24

إربد: من 33 الى 21

جرش: من 35 الى 24

السلط: من 31 الى 20

عجلون: من 31 الى 20

الزرقاء: من 37 الى 23

المفرق: من 35 الى 20

مأدبا: من 34 الى 20

الكرك: من 31 الى 20

الطفيلة: من 30 الى 20

معان: من 36 الى 23

العقبة: من 41 الى 29

البحر الميت: من 40 الى 33

والله أعلم …