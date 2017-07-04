فوز المنتخب الاولمبي على فريق الحرس الملكي

الاصلاح نيوز-

فاز المنتخب الاولمبي لكرة القدم على فريق الحرس الملكي بنتيجة 5-0 في المباراة التي اقيمت الثلاثاء على ملعب الامير محمد بالزرقاء في اطار تحضيرات الفريقين للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وشهدت المباراة افضلية واضحة لفريق المنتخب الاولمبي الذي نجح بتقديم عرض جيد، فيما استثمر فريق الحرس المباراة لتجربة اكبر عدد من اللاعبين.

ويستعد المنتخب الاولمبي للتصفيات الاسيوية التي تقام في فلسطين اعتبارا من يوم 19 الحالي، فيما يستعد فريق الحرس لبطولة دوري القوات المسلحة اعتبارا من يوم 12 الحالي.

ويلتقي الحرس الملك مع فريق الفيصلي يوم الخميس المقبل في مباراة ودية تقام على ملعب النادي الفيصلي.