الوحدات يحدد موعد معسكره التدريبي

الاصلاح نيوز-

وافقت ادارة نادي الوحدات على تحديد الفترة من 7 الى 15 الشهر الحالي، موعدا لإقامة معسكر تدريبي محلي مغلق لفريق كرة القدم، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2017-2018.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس ادارة النادي التي عقدت ليلة أمس واستمرت لما بعد منتصف الليل، والتي تم خلالها بحث العديد من الامور المتعلقة بالنادي خاصة فريق كرة القدم.

ووافقت الادارة على موعد المعسكر التدريبي المغلق، بناء على طلب المدير الفني جمال محمود الباحث عن تجهيز لاعبيه استعدادا للمنافسات الرسمية المقبلة.

كما وافقت الادارة على تعيين محمد جمال مديرا اداريا لفريق كرة القدم، مثلما تم تشكيل لجنة لترتيب مباراة اعتزال قائد الفريق عامر ذيب يوم 26 اب المقبل.

وناقشت الادارة ايضا ترتيب حفل تكريمي للاعبي فريقي الشباب تحت سن 20 وتحت سن 18 بمناسبة فوزهما بلقب الدوري.

وقررت الادارة ايضا تأجيل البت بطلب نادي شباب الاردن بضم اللاعب ليث بشتاوي، وتأجيل البت بطلب اللاعب احمد هشام للاحتراف في الكويت، بانتظار تقرير الجهاز الفني، ومعرفة المقابل الذي سيدفعه فريق شباب الاردن وفريق الجهراء الكويتي لضم اللاعبين بشتاوي وهشام.

بترا