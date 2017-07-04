ريال مدريد يبيع نجمه إلى مانشستر يونايتد مقابل 70 مليون يورو

الاصلاح نيوز-

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، الإثنين، أن نادي ريال مدريد اقترب من بيع مهاجمه ألفارو موراتا مقابل 70 مليون يورو.

والتقت صورة لوالد اللاعب بصحبة وكيل أعماله خوانما لوبيز في ملعب سانتياغو برنابيو اليوم للاجتماع مع مسؤولي بطل أوروبا وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن الطرفين على وشك إنهاء الصفقة بنهاية الأسبوع الحالي حيث سينتقل بموجبها موراتا إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسيغادر يونايتد بطل الدوري الأوروبي إلى الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل لبدء الاستعداد للموسم الجديد حيث سيواجه ريال مدريد في سانتا كلارا قبل مواجهته مجدداً في السوبر الأوروبي في الثامن من الشهر المقبل.

وسجل موراتا مهاجم يوفنتوس السابق 20 هدفاً في كافة المسابقات الموسم الماضي.

كما طور موهبته في تسجيل الأهداف الحاسمة وبينها أهدافه أمام سبورتنغ لشبونة وفياريال وأتليتيك بيلباو.

وشارك موراتا، المتخرج من أكاديمية ريال مدريد، لأول مرة مع الفريق في 2010 تحت قيادة جوزيه مورينيو المدرب الحالي ليونايتد ورغم ذلك انتقل ليوفنتوس في 2014 وعاد بعدها بعامين عندما قام ريال مدريد بتفعيل شرط إعادة شرائه.

وبدا موراتا حاسماً في موسمه الأخير مع ريال مدريد مثلما كان مع يوفنتوس حينما قاده لنهائي دوري أبطال أوروبا 2015 عندما أحرز هدف التعادل في قبل النهائي أمام ريال مدريد وهدف الفريق الإيطالي في الخسارة 3-1 أمام برشلونة في النهائي.

وفشل موراتا (24 عاماً) في المشاركة بشكل أساسي مع يوفنتوس أو ريال مدريد رغم دوره الحاسم لكن في حال انتقاله ليونايتد من المتوقع أن يصبح الخيار الأول في الهجوم بعد رحيل زلاتان إبراهيموفيتش بعد تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته في نيسان/أبريل الماضي.