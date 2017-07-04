أسرة جامعة فيلادلفيا تحتفل بعيد الفطر السعيد

الاصلاح نيوز-

احتفالا بعيد الفطر السعيد وتجسيدا لمعاني التواصل والترابط بين أفراد أسرتها، أقامت جامعة فيلادلفيا حفلاً للعاملين في رحابها.

وبهذه المناسبة قال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم إن الجامعة تحرص في كل عام على إقامة هذه اللقاءات المباركة لتعزيز التواصل بين أسرتها. وشدد على أهمية تواصل الجامعة مع عامليها ومشاركتهم في معظم الاحتفالات الدينية والوطنية انطلاقا ً لنهجها المستمر وحرصها الدائم على روح المحبة والتعاون والتحاور والتشاور لخدمة الجامعة وأهدافها وطموحاتها المستقبلية.

وتم خلال الاحتفال تكريم نخبة من العاملين في الجامعة الذين تزايد خدمتهم عن خمسة عشر سنة وهم :د. مصطفى طلال مصطفى الجلابنه, د. محمد الغزو, د. محمود مالك محمد أبو عرا, د. هالة جعفر عارف العبوشي, د. لائقة الحموري, أنور “محمد خميس ” حسين سلو, شادي أمين مسعود كفوف , فائدة هاشم جبر مصطفى , أمجد سعد عيد قاسم , خالد عدنان رضا العمري , ثائر فتحي عبدالكريم ابو كريم.

وحضر الاحتفال مستشار الجامعة الأستاذ الدكتور مروان كمال ومستشاري الرئيس وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وعدد كبير من افراد أسرة الجامعة وموظفيها.