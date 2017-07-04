الفيصلي يتعاقد مع محترف سنغالي ويرفع وتيرة تحضيراته للبطولة العربية

الاصلاح نيوز-

اعلن النادي الفيصلي رسميا، تعاقده مع المحترف السنغالي دومينيك ميندي، للعب في صفوف الفريق لموسمين مقبلين.

وأكد الفيصلي أن اللاعب السنغالي وقع رسميا على كشوفات الفيصلي، بعد الاجتماع الذي عقد ليلة أمس وتم فيه الاتفاق على كامل التفاصيل قبل التوقيع الرسمي.

وجاء التعاقد مع دومينيك بعد أن خضع لفحوصات طبية وفنية، حيث شارك في التدريبات الاخيرة للفيصلي، وقدم مستوى جيدا ما دفع المدير الفني المونتنيغري نيبوشا لطلب التعاقد معه.

وانضم المحترف السنغالي الجديد الى المحترف البولندي لوكاس الذي يواصل الاحتراف في الفيصلي، بانتظار توقيع المحترف الليبي اكرم الزوي، اضافة الى محترف برازيلي رابع يصل يوم غد للخضوع لاختبارات قبل التعاقد معه للمشاركة في بطولة الاندية العربية التي تنطلق في مصر اعتبارا من يوم 21 الحالي.

الى ذلك رفع الجهاز الفني للفيصلي من تحضيرات الفريق استعدادا للبطولة العربية التي تشارك فيها نخبة الاندية العربية.

ويجري الفيصلي تدريباته اليومية على ملاعب عشبية، باشراف نيبوشا سعيا لرفع درجة استعدادات الفريق الباحث عن نتائج جيدة في البطولة العربية.

بترا